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Футбол

Официально: Остап Маркевич – главный тренер Мариуполя

Андрей ОгородникНет комментариев
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Остап Маркевич

Один из самых перспективных молодых тренеров украинского футбола Остап Маркевич ближайший год проведет во главе ФК “Мариуполь”.

Как сообщает официальный сайт “азовцев”, тренер поставил подпись под контрактом с их клубом сроком на один год. Финансовые условия соглашения не разглашаются.

Напомним, в тренерской карьере Остапа Маркевича пока лишь два украинских клуба, оба с Первой лиги. В прошлом сезоне он успел поработать во главе “Агробизнеса” и “Черноморца”. Также в тренер есть опыт работы в Испании.

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Тэги: главноеМаруипольОстап Маркевич
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