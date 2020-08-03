Официально: Остап Маркевич – главный тренер Мариуполя

Один из самых перспективных молодых тренеров украинского футбола Остап Маркевич ближайший год проведет во главе ФК “Мариуполь”.

Как сообщает официальный сайт “азовцев”, тренер поставил подпись под контрактом с их клубом сроком на один год. Финансовые условия соглашения не разглашаются.

Напомним, в тренерской карьере Остапа Маркевича пока лишь два украинских клуба, оба с Первой лиги. В прошлом сезоне он успел поработать во главе “Агробизнеса” и “Черноморца”. Также в тренер есть опыт работы в Испании.