Ворскла может усилится Юрием Ткачуком

Полтавская “Ворскла” начала подготовку к новому сезону чемпионата Украины по футболу.

Предсезонный сбор подопечные Юрия Максимова проведут в Закарпатье и уже стало известно имя первого потенциального новичка. Как сообщает официальный сайт полтавчан, сейчас на просмотре в клубе находится воспитанник харьковского “Металлиста” Юрий Ткачук.

Напомним, помимо “Металлиста” полузащитник успел побывать в молодежной команде мадридского “Атлетико”, поиграть в составе “Карпат”, “Руха”, последние два сезона игрок провел в чемпионате Эстонии.