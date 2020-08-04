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Футбол

Ворскла может усилится Юрием Ткачуком

Андрей ОгородникНет комментариев
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Юрий Ткачук

Полтавская “Ворскла” начала подготовку к новому сезону чемпионата Украины по футболу.

Предсезонный сбор подопечные Юрия Максимова проведут в Закарпатье и уже стало известно имя первого потенциального новичка. Как сообщает официальный сайт полтавчан, сейчас на просмотре в клубе находится воспитанник харьковского “Металлиста” Юрий Ткачук.

Напомним, помимо “Металлиста” полузащитник успел побывать в молодежной команде мадридского “Атлетико”, поиграть в составе “Карпат”, “Руха”, последние два сезона игрок провел в чемпионате Эстонии.

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Тэги: ВорсклаЛевадияЮрий Ткачук
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