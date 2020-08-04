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Футбол

Звезда Шахтера заинтересовала призера Серии А

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тайсон

Количество итальянских претендентов на вингера донецкого “Шахтера” Тайсона пополнилось ещё одним клубом.

Как сообщает Tuttomercatoweb, большой интерес к опытнейшему бразильцу проявляет итальянская “Аталанта”, которая по итогам сезона финишировала на третьем месте в Серии А. Правда, как отмечает издание, клуб параллельно рассматривает варианты с Мемфисом Депаем и Флорианом Товеном.

Напомним, ранее появилась информация, что в сферу интересов “Сампдории” входит полузащитник “горняков” Манор Соломон.

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Тэги: АталантаТайсонШахтер
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