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Футбол

Два клуба могут исчезнуть с футбольной карты Украины

Сергей СумскойНет комментариев
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«Таврия» и «Калуш» еще не начали готовится к новому сезону и могут исчезнуть с футбольной карты Украины, передает Meta Ratings.

По словам главного тренера «Таврии» Сергея Шевченко, что поскольку средств для функционирования команды нет, «мы оказались у разбитого корыта».

В свою очередь, главный тренер «Калуша» Степан Матвиив отметил, что хуже всего – неопределенность.

«Я не в курсе, будет в Калуше команда или нет: клубное руководство на телефонные звонки не отвечает, а представители областной ассоциации футбола попросту не владеют информацией», – сказал он.

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Добавим, большая часть футболистов «Калуша» получили статус свободных агентов.

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Тэги: Таврия
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