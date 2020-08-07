Пятница, 7 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЛига Европы. “Шахтер” сыграет с “Базелем”, “Севилья” и “Байер” идут дальше
Футбол

Лига Европы. “Шахтер” сыграет с “Базелем”, “Севилья” и “Байер” идут дальше

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

На нашем континенте продолжаются матчи 1/8 финала Лиги Европы. Сообщает сайт EURO.com.ua

В единственном матче на нейтральном поле “Севилья” уверенно обыграла “Рому” и поставила под вопрос судьбу Паулу Фонсеки. “Байер” дома лишь закрепил преимущество над “Рейнджерс”, которую получил в Шотландии.

Швейцарский “Базель” дома победил “Айнтрахт”, благодаря чему вышел в четвертьфинале донецкий “Шахтер”. “Вулверхэмптон” дожал “Олимпиакос” и пошел дальше.

Лига Европы
1/8 финала

Читайте также:  Легионер "Днепра-1": С таким "Динамо" вполне можно играть

“Севилья” – “Рома” – 2:0
Голы: Регілон, 22, Эн-Несірі, 44

“Байер” – “Рейнджерс” – 1:0 (первый матч – 3:1)
Гол: Диаби, 51

“Базель” – “Айнтрахт” – 1:0 (первый матч – 3:0)
Гол: Фрай, 88

“Вулверхэмптон” – “Олимпиакос” – 1:0 (первый матч – 1:1)
Гол: Хименес, 9 (пен)

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

7 − четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Официально. “Заря” определилась с наставником на новый сезон

Клуб Серии А не может позволить себе трансфер Упряжи

Потенциальный новичок “Динамо” выбрал клуб из России

Официально. “Шахтер” отпустил своего голкипера в “Мариуполь” (+ФОТО)

Вратарь “Шахтера” подтвердил свой переход в другой клуб УПЛ

Закрыть