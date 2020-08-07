Лига Европы. “Шахтер” сыграет с “Базелем”, “Севилья” и “Байер” идут дальше

На нашем континенте продолжаются матчи 1/8 финала Лиги Европы. Сообщает сайт EURO.com.ua
В единственном матче на нейтральном поле “Севилья” уверенно обыграла “Рому” и поставила под вопрос судьбу Паулу Фонсеки. “Байер” дома лишь закрепил преимущество над “Рейнджерс”, которую получил в Шотландии.
Швейцарский “Базель” дома победил “Айнтрахт”, благодаря чему вышел в четвертьфинале донецкий “Шахтер”. “Вулверхэмптон” дожал “Олимпиакос” и пошел дальше.
Лига Европы
1/8 финала
“Севилья” – “Рома” – 2:0
Голы: Регілон, 22, Эн-Несірі, 44
“Байер” – “Рейнджерс” – 1:0 (первый матч – 3:1)
Гол: Диаби, 51
“Базель” – “Айнтрахт” – 1:0 (первый матч – 3:0)
Гол: Фрай, 88
“Вулверхэмптон” – “Олимпиакос” – 1:0 (первый матч – 1:1)
Гол: Хименес, 9 (пен)
Источник: sportanalytic.com