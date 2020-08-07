Лига Европы. “Шахтер” сыграет с “Базелем”, “Севилья” и “Байер” идут дальше

На нашем континенте продолжаются матчи 1/8 финала Лиги Европы. Сообщает сайт EURO.com.ua

В единственном матче на нейтральном поле “Севилья” уверенно обыграла “Рому” и поставила под вопрос судьбу Паулу Фонсеки. “Байер” дома лишь закрепил преимущество над “Рейнджерс”, которую получил в Шотландии.

Швейцарский “Базель” дома победил “Айнтрахт”, благодаря чему вышел в четвертьфинале донецкий “Шахтер”. “Вулверхэмптон” дожал “Олимпиакос” и пошел дальше.

Лига Европы

1/8 финала

“Севилья” – “Рома” – 2:0

Голы: Регілон, 22, Эн-Несірі, 44

“Байер” – “Рейнджерс” – 1:0 (первый матч – 3:1)

Гол: Диаби, 51

“Базель” – “Айнтрахт” – 1:0 (первый матч – 3:0)

Гол: Фрай, 88

“Вулверхэмптон” – “Олимпиакос” – 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Хименес, 9 (пен)