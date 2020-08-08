Суббота, 8 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболМаркевич пожелал удачи Луческу в Динамо
Футбол

Маркевич пожелал удачи Луческу в Динамо

Сергей СумскойНет комментариев
Добавлено

Глава комитета национальных сборных УАФ и куратор «Руха» Мирон Маркевич отметил, что хотел бы пожелать успехов Мирчи Луческу во время работы с киевским «Динамо».

По его словам, румынский специалист не сам пришел, а его позвали.

«Как тренер тренеру могу ему пожелать только успеха в его работе. Он сам не пришел, его позвали. Но понятно, что кроме первого места в УПЛ никого ничего не удовлетворит», – приводит слова Маркевича Sport.ua.

Читайте также:  Супряга и Булеца могут остаться в Днепре-1

Также он добавил, что сейчас сложно сказать, выйдет у него что-то в команде или нет, ведь в «Зените» у него не получилось, в сборной Турции также.

загрузка...
Тэги: ДинамоМирон Маркевич
Написать комментарий

Добавить комментарий

пятнадцать + 13 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Ювентус неожиданно уволил Сарри

Лига чемпионов. “Барселона” – “Наполи”. ОНЛАЙН

Клуб Серии А нацелился на форварда “Динамо”

Экс-лидер “Шахтера “ударил по рукам” с “Арсеналом”

Лига чемпионов. “Ман Сити” прошел “Реал”, “Ювентус” вылетел от “Лиона”

Закрыть