Маркевич пожелал удачи Луческу в Динамо

Глава комитета национальных сборных УАФ и куратор «Руха» Мирон Маркевич отметил, что хотел бы пожелать успехов Мирчи Луческу во время работы с киевским «Динамо».

По его словам, румынский специалист не сам пришел, а его позвали.

«Как тренер тренеру могу ему пожелать только успеха в его работе. Он сам не пришел, его позвали. Но понятно, что кроме первого места в УПЛ никого ничего не удовлетворит», – приводит слова Маркевича Sport.ua.

Также он добавил, что сейчас сложно сказать, выйдет у него что-то в команде или нет, ведь в «Зените» у него не получилось, в сборной Турции также.