Динамо нацелилось на форварда сборной Турции

Первым приобретением киевского “Динамо” во время летнего трансферного окна может стать нападающий сборной Турции и немецкой “Фортуны” Кенан Караман.

По информации турецкого издания Star, приглашение 26-летнего форварда является инициативой нового главного тренера “Динамо” Мирчи Луческу, под руководство которого Караман дебютировал в составе сборной Турции. Сообщается, что сам игрок не против переехать в “Динамо”, так, как его клуб “Фортуна” вылетела из Бундеслиги.

Отметим, прошлый сезон стал для игрока лучшим в его карьере. На его счету шесть голов в Бундеслиге. В чемпионате Германии помимо “Фортуны” он успел поиграть в “Ганновере” и “Хоффенхайме”.