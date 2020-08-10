Рух может досрочно выйти в УПЛ

Львовский “Рух”, который для выхода в УПЛ должен выигрывать два оставшихся матча в Первой лиге чемпионата Украины, может оформить путевку в элиту даже не выходя на футбольное поле.

Сегодня должен был состоятся перенесенный матч против запорожского “Металлурга”, который из-за загруженности календаря “металлургов” не состоится.

Вчера появилась информация о возможном снятии с турнира краматорского “Авангарда”, с которым “Рух” должен был сыграть матч 30 тура чемпионата Украины. Если обе встречи не состояться по вине “Металлурга” и “Авангарда” им будет засчитано техническое поражение, что позволит “Рух” напрямую выйти в УПЛ.