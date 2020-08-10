“Шахтер” – “Базель”: превью, трансляция, прогноз

Завтра, 11 августа, донецкий “Шахтер” проведет матч четвертьфинала Лиги Европы. Соперником украинского клуба будет швейцарский “Базель” – клуб проходимый, однако весьма серьезный и к нему нужно подойти со всей ответственностью.

“Шахтер”

Свое выступление в еврокубках футболисты “Шахтера” начали в групповом этапе Лиги чемпионов. Там команда Каштру в компании с “Манчестер Сити”, “Аталантой” и “Динамо” Загреб заняла третье место, что позволило продолжить выступление в Лиге Европы. Там сначала игроки украинского клуба расправились с “Бенфикой” (2:1 у себя дома и 3:3 в Лиссабоне). Несколько дней назад донецкий клуб обыграл “Вольфсбург” со счетом 3:0. В первом матче (на выезде) украинская команда также победила со счетом 2:1.

“Шахтер” очень уверенно выиграл очередной чемпионский трофей в рамках УПЛ. Донецкий клуб опередил своего ближайшего конкурента киевское “Динамо” на 23 пункта – самая большая разница в истории чемпионатов Украины. Донецкий клуб еще 19 июля завершил свои выступления в УПЛ, поэтому Каштру дал пару дней отдыха своим футболистам перед решающими встречами в еврокубках. Также “Шахтер” сыграл один товарищеский поединок перед встречей с “Вольфсбургом”, обыграв со счетом 2:0 “Верес”.

“Базель”

В свою очередь “Базель” попал в плей-офф Лиги Европы благодаря успешному выступлению на групповой стадии этого еврокубка. В группе с “Хетафе”, “Краснодаром” и “Трабзонспором” швейцарский клуб занял первое место, в итоге набрав 13 очков. Клуб одержал четыре победы, при одной ничье и одному поражению. В 1/16 финала сначала “Базель” сумел переиграть уверенно АПОЭЛ с общей разницей 4:0 (1:0 и 3:0), а потом по сумме двух противостояний также со счетом 4:0 (1:0 и 3:0) прошел “Айнтрахт”.

Выступление в чемпионате Швейцарии “Базель” завершил только третьего августа, когда сыграл 0:0 с “Люцерном”. В итоге подопечные Коллера заняли только третьей место в турнирной таблице уступив 14 пунктов чемпиону “Янг Бойзу” и 6 очков второму “Санкт-Галлену”. При этом в последних пяти матчах чемпионата “Базель” сумел только один раз выиграть, при четырех ничьих. При этом команда играет очень по-разному, может сыграть 0:0, как это было с “Люцерном” и “Тюном”, так и провести бой с “Лугано” – 4:4 и разгромить 5:0 “Санкт-Галлен”.

История противостояний

В общей сложности в официальных матчах “Шахтер” и “Базель” встречались три раза. Сначала в далеком сезоне 1996/97 команды в рамках Кубка Интертото сыграли 2:2, а позже в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона 2008/09 донецкий клуб дважды победил своего соперника со счетом 5:0 и 2:1. Еще три команды играли между собой в товарищеских матчах. В 2009 “Шахтер” выиграл 3:0, в 2010 победил “Базель” – 1:0, а в 2015 – снова “Шахтер” – 3:1.

В общей сложности “Шахтер” 11 раз встречал со швейцарскими клубами в еврокубках и одержал семь побед, при одной ничье и трех поражениях. Разница мячей 21-14 в пользу украинского клуба. “Базель” пять раз играл против украинских клубов: одна победа, две ничьи и два поражения. Украинские и швейцарские клубы в своей истории провели 32 поединка один против одного. 12 раз побеждали клубы из Украины, 13 раз выигрывали представители Швейцарии и семь раз был зафиксирован ничейный результат. Разница мячей: 49:44 в пользу команд из Швейцарии.

Ориентировочные составы:

“Шахтер”: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Жуниор Мораес.

“Базель”: Николич, Перета, Альдерете, Верфф, Видмер, Фрай, Джака, Пулулу, Кампо, Штокер, Артур.

Арбитры

Рефери: Майкл Оливер (Англия)

Ассистенты рефери: Стюарт Бэрт, Саймон Бенетт (оба – Англия)

Четвертый рефери: Уильям Коллам (Шотландия)

Видеопомощник рефери: Крейг Поусон (Англия)

Ассистент видеопомощника рефери: Алехандро Эрнандес (Испания)

Мнение букмекеров

Победа “Шахтера” – 1.9

Ничья – 3.92

Победа “Базеля” – 4.5

Проход в 1/2 финала “Шахтера” – 1.43

Проход в 1/2 финала “Базеля”- 2.83

Трансляция

ТК Футбол-1 покажет матч в прямом эфире. Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прогноз

“Шахтер” видится фаворитом и должен проходить в полуфинал турнира. Прогноз – 3:1 в пользу украинского клуба.