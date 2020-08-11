Официально: Константинос Цимикас – игрок Ливерпуля

Один из лучших защитников чемпионата Греции и лидер защиты “Олимпиакоса” Константинос Цимикас продолжит свою карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает официальный сайт “Ливерпуля”, 24-летний греческий защитник подписал с клубом контракт сроком на пять лет. В мерсисайдском клубе футболист будет выступать под 21-м номером. За трансфер игрока “красные” заплатили “Олимпиакосу” тринадцать миллионов евро компенсации.

В прошлом сезоне на счету Константиноса Цимикаса 27 матчей в чемпионате Греции. Ранее он успел поиграть в Голландии и Дании.