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Футбол

Официально: Константинос Цимикас – игрок Ливерпуля

Андрей ОгородникНет комментариев
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Константинос Цимикас

Один из лучших защитников чемпионата Греции и лидер защиты “Олимпиакоса” Константинос Цимикас продолжит свою карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает официальный сайт “Ливерпуля”, 24-летний греческий защитник подписал с клубом контракт сроком на пять лет. В мерсисайдском клубе футболист будет выступать под 21-м номером. За трансфер игрока “красные” заплатили “Олимпиакосу” тринадцать миллионов евро компенсации.

В прошлом сезоне на счету Константиноса Цимикаса 27 матчей в чемпионате Греции. Ранее он успел поиграть в Голландии и Дании.

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Тэги: Константинос ЦимикасЛиверпульОлимпаикос
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