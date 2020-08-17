Куман станет следующим тренером Барселоны

Руководство каталонской “Барселоны” определилось с заменой Кике Сетьену на должности главного тренера команды.

Как сообщает Mundo Deportivo, новым наставником команды станет известный голландский специалист Рональд Куман. Сообщается, что стороны находятся на продвинутой стадии переговоров. Речь идет о контракте сроком на два года.

Напомним, в свое время в роли игрока Рональд Куман отыграл в “Барселоне” шесть лет. Свою клубную тренерскую карьеру он начинал в качестве помощника главного тренера “Барселоны”, также он возглавлял вторую команду клуба.