Подолье подписало двух известных новичков

Середняк Второй лиги чемпионата Украины по футболу хмельницкое “Подолье” активно работает над усилением состава.

Как сообщает официальный сайт клуба, новичками команды стали достаточно известные по меркам ПФЛ Дмитрий Задерецкий и Владислав Клименко, с которыми были подписаны контракты на год и на два соответственно.

Напомним, Дмитрий Задерецкий в свое время считался большим талантов, пройдя школу луцкой “Волыни”, но в последнее время играл на уровне Первой и Второй лиги.

Владислав Клименко успел неплохо проявить себя в составе “Ингульца” и “Черноморца”, цвета которых защищал в прошлом сезоне.