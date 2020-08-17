Ворскла получила предложение по Ризныку

Один из главных молодых талантов полтавской “Ворсклы” Дмитрий Ризнык может покинуть в скором будущем свой нынешний клуб.

Успешная игра молодого вратаря не осталась без внимания со стороны европейских клубов, о чем сообщил вице-президент “Ворсклы” Олег Лысак.

Сегодня у меня лежит предложение по Ризныку. Думаю, парням надо работать, а клубу работать над тем, чтобы взрастить стоимость проекта. Когда будет предложение, перед которым не сумеем устоять – тогда будем говорить с футболистами и предлагать. Сегодня созданы все условия, в которых они могут развиваться.

Есть польские клубы, другие клубы. Пришло предложение еще от одного клуба Европы. Ребятам нужно работать. Поверьте, у нас нет задачи мариновать их здесь как в банке. Нет задачи глобально зарабатывать.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Ризныку со стороны варшавской “Легии”.