Шахтер интересуется талантом Васко да Гамы

Чемпионы Украины донецкий “Шахтер” не отходит от политики поиска молодых талантов на бразильском рынке трансферов.

Как сообщает бразильская пресса, под прицел “горняков” попала восходящая звезда “Васко да Гамы” Жуниньо. Сообщается, что “Шахтер” проявляет большой интерес в услугах 19-летнего таланта, но помимо украинского клуба, планы на игрока имеет также испанский “Вальядолид” и португальские “Порту” и “Витория”.

Отметим, Жуниньо выступает на позиции центрального полузащитника. Игрок лишь недавно начал подпускаться к основе “Васко да Гамы” за которую провел 15 матчей.