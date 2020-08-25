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Футбол

Динамо продолжает интересоваться бомбардиром Риеки

Андрей ОгородникНет комментариев
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Антонио Чолак

Несмотря на трансфер Артема Кравца, который вернулся в киевское “Динамо”, столичный клуб все ещё занят поисками нового исполнителя в линию атаки.

По информации Sportske Novosti, вице-чемпионы Украины сохраняют интерес к форварду хорватской “Риеки” Мирко Чолаку, но переговоры по переходу 26-летнего нападающего проходят очень сложно. Сообщается, что трансфер игрока может стоить “Динамо” пять миллионов евро.

В прошлом сезоне в 32 матчах за “Риеку” в чемпионате Хорватии Мирко Чолак забил двадцать голов. В нынешнем чемпионате результативными действиями он пока не отличался.

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Тэги: Антонио ЧолакДинамоРиека
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