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Дмитрий Сула пополнит состав Волыни?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дмитрий Сула

Луцкая “Волынь” может в ближайшее время пополнить линию атаки своего клуба бывшим форвардом “Ингульца” Дмитрием Сулой.

По информации SportArena, сейчас нападающий проходит смотрины в команде Василия Сачко. Игрок находится в статусе свободного агента, что позволяет подписать “Волыни” с ним контракт бесплатно.

Отметим, Дмитрий Сула успел за свою карьеру поиграть в составе таких команд, как: “Реал Фарма”, СК “Днепр-1”, “Металлист 1925”, “Ингулец” и “Кремень”. За последние четыре сезона он забил тринадцать голов.

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Тэги: ВолыньДмитрий СулаИнгулецКремень
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