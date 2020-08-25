Сергийчук вернулся в Верес

Ровенский “Верес”, который в новом сезоне будет выступать в Первой лиге чемпионата Украины, усилил свой состав достаточно известным по украинским меркам форвардом.

Как сообщает официальный сайт “Вереса”, контракт на два года был подписан с 29-летним нападающим Михаилом Сергийчуком. Игрок перешел в “Верес” бесплатно, так как последнее время был безработным.

Отметим, что Михаил Сергийчук возвращается в “Верес” уже четвертый раз. Лучшим его сезоном был сезон 2017/2018, когда он забил в рамках УПЛ шесть голов.