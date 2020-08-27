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Футбол

Владимир Микитин возглавил запорожский Металлург

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владимир Микитин

Неудачник прошлого сезона Первой лиги чемпионата Украины запорожский “Металлург” следующий чемпионат проведет под руководством нового тренерского штаба.

Как сообщает официальный сайт “металлургов”, главным тренером команды был назначен бывший защитник сборной Украины по футболу Владимир Микитин, который на своей должности заменил Алексея Година. Предыдущим местом работы тренера была молодежная команда луганской “Зари”.

Отметим, вместе с Микитиным в Запорожье перебрался и его тренерский штаб в лице Сергея Руденко, Сергея Ковалева и Руслана Галигузова.

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Тэги: Алексей ГодинВладимир МикитинМеталлург Запорожье
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