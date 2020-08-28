Металл подал заявку на сезон 2020/21

Харьковский “Металл” с появлением которого многие связывают возрождение “Металлиста”, огласил заявку на грядущий сезон во Второй лиге.

Как и ожидалось, в составе “Металла” оказалось достаточно много известных футболистов, многие из которых являются воспитанниками местного футбола.

Вратари: Артур Денчук («Авангард» – предыдущий клуб), Даниил Каневцев («Ворскла»), Виталий Чеботарев («Таврия»)

Защитники: Виталий Федорив («Нижний Новгород»), Николай Ярош («Динамо» U-21), Александр Кучер («Карпаты»), Евгений Стрельцов («Олимпия» Савинцы), Александр Мизюк («Волчанск»), Самюэль Мандей, Дмитрий Антонов (оба – «Маяк», Валки)

Полузащитники: Сергей Романов («Металлист-1925»), Евгений Лозовой («Горняк-Спорт»), Егор Демченко («Авангард»), Антон Поступаленко («Торпедо-БелАз», Беларусь), Андрей Ралюченко («Горняк-Спорт»), Владислав Нехтий («Авангард»), Максим Багачинский, Алексей Горяинов (оба – «Олимпик-УФК»)

Нападающие: Сергей Давыдов («Металлист-1925»), Евгений Рязанцев («Динамо» U-19), Руслан Фомин («Мариуполь»).

Напомним, свой первый матч “Металл” проведет уже завтра, в рамках предварительного этапа Кубка Украины.