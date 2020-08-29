Черноморец подписал экс-полузащитника Ворсклы

Одесский “Черноморец” в течении последних несколько дней усилил свой состав сразу пятью новыми исполнителями.

Помимо Ринара Валеева, Романа Пидкивки, Дмитрия Поспелова, Артема Козака, о переходе которых сообщалось ранее, ряды “Моряков” пополнил также молодой воспитанник полтавской “Ворсклы” Максим Мельничук, о чем сообщает официальный сайт “Черноморца”.

Отметим, в прошлом сезоне Максим Мельничук провел в составе полтавской “Ворсклы” семь матчей в чемпионате Украины. Результативными действиями игрок не отличался.