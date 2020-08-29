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Динамо интересуется защитником аргентинского Тальерес

Андрей ОгородникНет комментариев
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Леонардо Годой

Возможный уход из команды Томаша Кенджеры, которому предрекают трансфер в римскую “Рому”, заставляет киевское “Динамо” искать варианты усиления правого фланга защиты.

По информации El Futbolero, в сферу интересов вице-чемпионов Украины входит один из лидеров защиты аргентинского “Тальерес” Леонардо Годой. Украинский клуб уже направил запрос по трансферу футболиста. Ориентировочная стоимость игрока оценивается в три миллиона евро.

Отметим, в рамках чемпионата Аргентины Леонардо Годой провел 84 матча, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач. Его контракт истекает через год.

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Тэги: главноеДинамоЛеонардо ГодойТальерс
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