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Футбол

Лидс оформил рекордный трансфер в истории клуба

Андрей ОгородникНет комментариев
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Родриго

Английский “Лидс” активно усиливается перед первым за долгие годы матчем в английской Премьер лиге.

Как сообщает официальный сайт йоркширского клуба, новичком команды стал форвард испанской “Валенсии” Родриго, который подписал с клубом контракт сроком на четыре сезона. Сумма трансфера не разглашается, известно лишь, что это рекордный трансфер в истории клуба. Ранее ходили слухи, что “Лидс” потратит на сделку 30 миллионов евро.

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Напомним, Родриго является игроком сборной Испании. В прошлом сезоне на его счету 27 матчей, четыре гола и девять результативных передач.

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Тэги: ВаленсияЛидсРодриго
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