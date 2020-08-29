Лидс оформил рекордный трансфер в истории клуба

Английский “Лидс” активно усиливается перед первым за долгие годы матчем в английской Премьер лиге.

Как сообщает официальный сайт йоркширского клуба, новичком команды стал форвард испанской “Валенсии” Родриго, который подписал с клубом контракт сроком на четыре сезона. Сумма трансфера не разглашается, известно лишь, что это рекордный трансфер в истории клуба. Ранее ходили слухи, что “Лидс” потратит на сделку 30 миллионов евро.

Напомним, Родриго является игроком сборной Испании. В прошлом сезоне на его счету 27 матчей, четыре гола и девять результативных передач.