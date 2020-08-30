Копенгаген интересуется защитником Шахтера

Защитник сборной Грузии и донецкого “Шахтера” Давид Хочолава может перебраться в чемпионат Дании.

Главный тренер гранда местного футбола “Копенгагена” Столе Сольбакен в своей интервью признался, что скауты клуба уже давно следят за грузинским игроком, правда, во многом потенциальная сделка будет зависеть от того, пробьется ли клуб в групповой этап Лиги Европы.

Напомним, Давид Хочолава перешел в “Шахтер” из “Черноморца” три года назад. В прошлом сезоне на его счету десять матчей в чемпионате Украины по футболу.