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Футбол

Копенгаген интересуется защитником Шахтера

Андрей ОгородникНет комментариев
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Давид Хочолава

Защитник сборной Грузии и донецкого “Шахтера” Давид Хочолава может перебраться в чемпионат Дании.

Главный тренер гранда местного футбола “Копенгагена” Столе Сольбакен в своей интервью признался, что скауты клуба уже давно следят за грузинским игроком, правда, во многом потенциальная сделка будет зависеть от того, пробьется ли клуб в групповой этап Лиги Европы.

Напомним, Давид Хочолава перешел в “Шахтер” из “Черноморца” три года назад. В прошлом сезоне на его счету десять матчей в чемпионате Украины по футболу.

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Тэги: Давид ХочолаваКопенгагенШахтер
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