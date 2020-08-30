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Футбол

ТМ: Шиндер в первом матче за Минай отличился дублем

Андрей ОгородникНет комментариев
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Антон Шиндер

Паузу в чемпионате Украины вызванную матчами национальных сборных закарпатский “Минай” заполнил товарищеским поединком против полтавской “Ворсклы”.

Несмотря на статус андердога, закарпатский клуб сумел праздновать уверенную победу 4:2, примечательно, что два гола на свой счет записал потенциальный новичок “лисов” Антон Шиндер.

Ради справедливости стоить отметить, что Юрий Максимов в матче задействовал ряд игроков молодежной команды.

Минай – Ворскла 4:2

Голы: игрок на просмотре, 22, Книш, 30, Шиндер, 65, 67 – Татарков, 16, автогол, 53

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Ворскла: Ткаченко (Исенко, 30, Фесюн, 60), Опанасенко (Семилет, 46), Павлюк, Дубко, Якубу, Татарков, Челядин, Гаджук (Пешич, 46), Власов (Ребенок, 46), Васин, Кравчук

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Тэги: Антон ШиндерВорсклаМинай
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