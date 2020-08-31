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Антон Шиндер стал игроком Миная

Андрей ОгородникНет комментариев
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Антон Шиндер

Закарпатский “Минай” продолжает усиливать свой состав, причем является самым активным клубом среди трех новичков элитного дивизиона.

Очередным игроком, который пополнил состав “Миная” стал Антон Шиндер, который подписал с клубом контракт сроком на один год, о чем сообщает ряд отечественных интернет-порталов. Крайний сезон форвард провел в чемпионате Германии, правда, лишь в шестом по силе дивизионе страны.

Напомним, ранее состав “Миная” пополнили такие исполнители, как Каниболоцкий, Лопыренок, Матич, Снижко, Кожанов, Миличенко и Павлиш.

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Тэги: Антон ШиндерМинайтрансферы
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