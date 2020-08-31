Антон Шиндер стал игроком Миная

Закарпатский “Минай” продолжает усиливать свой состав, причем является самым активным клубом среди трех новичков элитного дивизиона.

Очередным игроком, который пополнил состав “Миная” стал Антон Шиндер, который подписал с клубом контракт сроком на один год, о чем сообщает ряд отечественных интернет-порталов. Крайний сезон форвард провел в чемпионате Германии, правда, лишь в шестом по силе дивизионе страны.

Напомним, ранее состав “Миная” пополнили такие исполнители, как Каниболоцкий, Лопыренок, Матич, Снижко, Кожанов, Миличенко и Павлиш.