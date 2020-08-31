Роман Григорчук может возглавить солигорский Шахтер

Лидер чемпионата Беларуси по футболу солигорский “Шахтер” вместо одного тренера из Украины может пригласить его соотечественника.

По информации белорусского издания Прессбол, руководство “горняков” проявляет большой интерес к Роману Григорчуку, который последние полгода был без работы. Переговоры могут стартовать в ближайшее время.

Напомним, после работы в “Черноморце” Роман Григорчук в последнее время работал в чемпионате Азербайджана и Казахстана, причем в обеих странах сумел добиваться хороших результатов, выводя “Габалу” и “Астана” в групповой этап Лиги Европы.