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Футбол

Роман Григорчук может возглавить солигорский Шахтер

Андрей ОгородникНет комментариев
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Роман Григорчук

Лидер чемпионата Беларуси по футболу солигорский “Шахтер” вместо одного тренера из Украины может пригласить его соотечественника.

По информации белорусского издания Прессбол, руководство “горняков” проявляет большой интерес к Роману Григорчуку, который последние полгода был без работы. Переговоры могут стартовать в ближайшее время.

Напомним, после работы в “Черноморце” Роман Григорчук в последнее время работал в чемпионате Азербайджана и Казахстана, причем в обеих странах сумел добиваться хороших результатов, выводя “Габалу” и “Астана” в групповой этап Лиги Европы.

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Тэги: АстанаРоман ГригорчукШахтер Солигорск
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