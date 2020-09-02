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Футбол

Главный тренер Прикарпатья отправлен в отставку. Команду возглавит Мостовой

Андрей ОгородникНет комментариев
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Руслан Мостовой

Ивано-Франковское “Прикарпатье” новый сезон начнет под руководством нового главного тренера.

По информации Meta Ratings, Владимир Ковалюк, который работал во главе клуба в прошлом сезоне, покинул свою должность. Решение было принято на последней встрече наставника с мэром Ивано-Франковска Русланом Марцинкивым. Стоить отметить, что без работы тренер не останется, он получит должность директора стадиона.

Сообщается, что новым наставником команды будет назначен Руслан Мостовой, который в последнее время работал во главе молодежной команды “Волыни”.

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Тэги: Владимир КовалюкВолыньПрикарпатьеРуслан Мостовой
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