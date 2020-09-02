Волошинович может перейти в Верес

Ровенский “Верес” приятно удивляет своей трансферной политикой этим межсезоньем.

Клуб, который ещё в прошлом сезоне играл во Второй лиге, ставит перед собой задачу в нынешнем сезоне побороться за место в УПЛ. Ранее уже сообщалось, что ряды команды из Ровного пополнили такие известные исполнители, как Геннадий Пасич, Роберт Гегедош, Михаил Сергийчук, но на этом клуб не останавливается.

Как сообщает ряд отечественных интернет-порталов, ряды “Вереса” может пополнить Ростислав Волошинович, который, в свое время выходил с ровенским клубом в УПЛ.