Лидер Ливерпуля бежит из Англии ради Саудовской Аравии

«Ливерпуль» в третьем туре АПЛ победил «Ньюкасл» и этот матч стал последним для лидера «Красных» Мохамеда Салаха. Об этом утверждают английские СМИ.

Футболист решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

«Аль-Иттихад» предложил Салаху трехлетний контракт, по которому 31-летний египетский футболист заработает 320 миллионов фунтов. «Ливерпулю» за футболиста предложили 100 миллионов фунтов.

Источники утверждают, что Салах отправится в Париж на прохождение медосмотра и подписание договора с «Аль-Иттихадом», который уже подписал Карима Бензема, Фабиньо и Нголо Канте.