Ребров прокомментировал игру против сборной Италии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров игру против Италии в рамках квалификации Евро-2024 (2:1).

Специалист заявил, что все понимали, что Италия будет играть так интенсивно.

«Мы играем вторую игру против топ-соперников, поэтому очень тяжело. Мы пытались атаковать, во втором тайме создали несколько моментов, но не реализовали их. Против таких команд очень трудно играть, если нет реализации», — сказал коуч.

По словам Реброва, после забитого гола команда вернулась в игре и пыталась вырвать положительный результат.

«Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис. Я считаю, что это очень крепкая команда, они сегодня это показали», — добавил он.