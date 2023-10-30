Эрлинг Холанд стал лучшим нападающим 2023 года

Больше в Футбол
-
Лионель Месси — обладатель Золотого мяча-2023
Награду игроку вручил Дэвид Бекхэм.
-
Эмилиано Мартинес стал лучшим голкипером 2023 года
Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал лучим голкипером 2023 года по...
-
Винисиус Жуниор стал обладателем Сократес трофи-2023
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал обладателем Сократес трофи-2023. Трофей вручался второй раз...
-
Джуд Беллингем получил награду Kopa Trophy-2023
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал лучшим молодым игроком 2023 года. Англичанин получил награду...