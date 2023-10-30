Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим нападающим 2023 года по версии France Football. Церемония награждения состоялась 30 октября.

Таким образом, футболисту вручили трофей Герда Мюллера.

Напомним, в прошлом году этот трофей вручили нападающий Роберт Левандовский.