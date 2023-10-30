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Футбол

Эрлинг Холанд стал лучшим нападающим 2023 года

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим нападающим 2023 года по версии France Football. Церемония награждения состоялась 30 октября.

Таким образом, футболисту вручили трофей Герда Мюллера.

Напомним, в прошлом году этот трофей вручили нападающий Роберт Левандовский.

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