Лионель Месси — обладатель Золотого мяча-2023

30 октября состоялась церемония награждения Золотого мяча-2023 по версии France Football.

Лучшим футболистом этого года стал нападающий сборной Аргентины и «Интер» Майами Лионель Месси.

Награду игроку вручил Дэвид Бекхэм.

В топ-4 вошли Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити) и Кевин де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити).

Напомним, на эту награду также претендовали:

Хулиан Альварес (Аргентина, Манчестер Сити)

Николо Барелла (Италия, Интер)

Джуд Беллингем (Англия, Боруссия Дортмунд / Реал Мадрид)

Карим Бензема (Франция, Реал Мадрид / Аль-Иттихад)

Яссин Буну (Марокко, Севилья / Аль-Хиляль)

Кевин де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)

Рубен Диаш (Португалия, Манчестер Сити)

Антуан Гризманн (Франция, Атлетико)

Илкай Гюндоган (Германия, Манчестер Сити / Барселона)

Йошко Гвардиол (Хорватия, РБ Лейпциг / Манчестер Сити)

Гарри Кейн (Англия, Тоттенхэм / Бавария)

Ким Мин Дже (Южная Корея, Бавария / Наполи)

Рандал Коло Муани (Франция, Айнтрахт / ПСЖ)

Хвича Кварацхелия (Грузия, Наполи)

Роберт Левандовски (Польша, Барселона)

Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)

Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер)

Лука Модрич (Хорватия, Реал)

Джамал Мусиала (Германия, Бавария)

Мартин Эдегор (Норвегия, Арсенал)

Андре Онана (Камерун, Интер/Манчестер Юнайтед)

Виктор Осимхен (Нигерия, Наполи)

Родри (Испания, Манчестер Сити)

Букайо Сако (Англия, Арсенал)

Мохаммед Салах (Египет, Ливерпуль)

Бернарду Силва (Португалия, Манчестер Сити)

Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал)