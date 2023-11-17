Назвали бригаду арбитров, которая обслужит игру Украина – Италия

На заключительной игре квалификации Евро-2024 Украина – Италия будет работать испанская бригада арбитров.

Главным будет Хесус Хиль Мансано. На линиях ему будут помогать Диего Барберо и Анхель Невадо. Обязанности четвертого судьи будет исполнять Гильермо Гуарда. Судейский наблюдатель – Михал Бенеш (Чехия). Делегат УЕФА – Гарри О’Хаган (Шотландия), сообщает УАФ.

Напомним, игра Украина- Италия пройдет 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Начало встречи в 21:45 по Киеву.

Чтобы выйти на Евро-2024, нашей команде надо выиграть матч в Италии. Если итальянцы потеряют очки с македонцами, то сине-желтых устроит и ничья