Усик: Тайсон Фьюри – первый в «бла-бла-бла»

Украинский супертяж Александр Усик после пресс-конференции с Тайсоном Фьюри назвал британца «номер 1 в пресс-конференциях», так как очень много разговаривает.

«Я не могу его переговорить, хоть и пытаюсь. Я думаю, что это невозможно.

Тайсон – первый в «бла-бла-бла». Это хорошо, я уважаю его и его команду. Я всегда готов драться.

Но пресс-конференция – это шоу. Для меня – это жизнь. Если хочешь толкнуть меня, то я не буду просто стоять. Это мое место. Не трогайте меня. Поговорим на ринге», — цитирует Усика Boxing King Media.

Напомним, бой состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).