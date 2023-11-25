Зинченко стал лучшим игроком матча Брентфорд — Арсенал

25 ноября прошла игра 13-го тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Арсеналом». Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу «Канониров».

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе. Статистический портал WhoScored признал его лучшим футболистом матча. Он получил оценку 7.8 балла.

При этом хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк, который также начал эту игру в старте, провел 72 минуты и получил оценку 6.4.