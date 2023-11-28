Лидер Реала поддержал Лунина

31-летний защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль поддержал партнера по команде украинца Андрея Лунина.

Испанец назвал голкипера удивительным профессионалом.

«Он довольно замкнутый парень, но он мне нравится, он часто нас выручал. Каждый раз, когда он играл, у него получалось очень хорошо себя проявить. Но кто будет играть – это решение тренера», – цитирует Карвахаля Football Espana.

Напомним, Андрей Лунин сыграл в этом сезоне Ла Лиги за «Реал» четыре матча, пропустил дважды и два раза отыграл на ноль. В Лиге чемпионов у Андрея один матч за «сливочных», он его отыграл на ноль.