Миколенко стал одним из лучших игроков АПЛ по ключевому защитному показателю

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко оказался в рейтинг лучших футболистов АПЛ с самыми эффективными отборами. Об этом свидетельствуют данные Other14The.

Специалисты подсчитали процент успешности отборов определялся соотношение количества отборов к количеству попыток соперником обыграть защитника 1 в 1. Виталий Миколенко в таких моментах 34 раза забрал мяч у оппонента, но еще в 11 случаях соперник был лучше.

Коэффициент успешности украинца составил 75.6% — 13-й показатель в чемпионате.

Напомним, в текущем сезоне АПЛ 24-летний футболист сыграл 9 матчей за «Эвертон», в которых забил два мяча.