Шахтер предложил 4 миллиона евро за полузащитника Палмейраса

Донецкий «Шахтер» сделал предложение бразильскому «Палмейрасу» по трансферу 21-летнего опорного хавбека Фабиньо, сообщает ESPN.

За игрока украинский клуб был готов выложить четыре миллиона евро, однако бразильцы ответили отказом.

Также на Фабиньо претендует бразильский «Ред Булл Брагантино», но в «Палмейрасе» дали понять, что видят опорного хавбека в составе первой команды своего клуба и в следующем году, и не намерены вести переговоры по трансферу футболиста.

Напомним, контракт игрока с «Палмейрасом» рассчитан до конца 2027-го.