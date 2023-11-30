Футбол
Зинченко стал одним из лучших игроков месяца в АПЛ
Украинца оценил портал WhoScored
26-летний защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко был включен в символическую сборную АПЛ по итогам ноября по версии статистического портала WhoScored.
Выступление украинского игрока в этом месяце оценили в 7.67 балла. Самый высокий балл в команде ноября получил нападающий «Манчестер Сити» Жереми Доку – 8.57.
Напомним, в ноябре Зинченко отыграл три матча АПЛ, из которых в двух признавался лучшим игроком. На счету украинца также один гол.