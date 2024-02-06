Пятерым канадским хоккеистам грозит по 25 лет тюрьмы по делу об изнасиловании

Хоккеисты молодежной сборной Канады на МЧМ-2018. Фото Global Look Press

Полиция Лондона (штат Онтарио) предъявила канадским хоккеистам обвинения в сексуальном насилии после победы на молодежном чемпионате мира 2018 года, сообщает пресс-служба НХЛ.

Обвиняемыми по делу проходят форвард Майкл Маклеод («Нью-Джерси»), нападающий Диллон Дюбе («Калгари»), защитник Кэл Фут («Нью-Джерси»), форвард Алекс Форментон («Амбри-Пиотте», Швейцария) и вратарь Картер Харт («Филадельфия»).

В полиции сообщили, что Маклеоду предъявлено обвинение по двум пунктам — о сексуальном насилии и пособничестве. Остальные игроки будут проходить лишь по факту изнасилования.

Отмечается, что по статье об изнасиловании группой лиц им грозит до 25 лет заключения.

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Во время благотворительного турнира по гольфу, посвященного победе канадцев, пять хоккеистов совершили действия сексуального характера по отношению к неназванной девушке 20-летнего возраста, предварительно напоив ее алкоголем. Девушка решилась сообщить об изнасиловании в 2022 году, когда заявила в полицию, а затем она подала иск на общую сумму 3,5 миллиона долларов.

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