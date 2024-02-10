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Футбол

Энцо Фернандес предлагает себя Барселоне

Аргентинец хочет сменить клуб

Агент Энцо Фернандеса контактировал с представителями Барселоны для обсуждения перехода его клиента в каталонский клуб. 

Об этом сообщает Sport.es.

Барселона хочет усилить состав до следующего сезона и ищет на рынке варианты, которые она может реализовать в финансовом плане, один из таких вариантов – аргентинский полузащитник Энцо Фернандес. Отмечается, что если 23-летний аргентинец и сможет перейти в Барселону, то только на правах аренды.

В этом сезоне Энцо Фернандес сыграл в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.

Напомним Барселона готова продать Араухо за 100 млн евро.

champion.com.ua

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