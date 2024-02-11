Королевское наказание. Реал унизил Жирону

В субботу, 10 февраля, состоялся центральный матч 24-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Жироной». Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась в польщу «Галактикос».

Хозяева поля усилиями Винисиуса, Родриго и Беллингема, который оформил дубль, переиграли соперника.

На 90+1 минуте Хоселу не реализовал пенальти (штанга).

Таким образом, после этой победы королевский клуб увеличил отрыв от каталонцев до 5 очков.

«Реал» – «Жирона» – 4:0

Голы: Винисиус (6), Беллингем (35, 54), Родриго (61).

«Реал»: Лунин, Лукас, Чуамени, Карвахаль, Менди (Фран Гарсия, 78), Вальверде, Кроос (Модрич, 70), Камавинга, Родриго (Хоселу, 70), Беллингем (Браим, 57), Винисиус (Арда Гюлер, 78).

«Жирона»: Газзанига, Мигель, Цыганков (Валери, 70), Довбик (Стуани, 70), Алейш Гарсия, Хуанпе, Савио, Ян Коуту, Иван Мартин (Солис, 70), Порту (Пабло Торре, 46), Эрик.

Предупреждения: Менди (76) – Хуанпе (21), Ян Коуту (68).