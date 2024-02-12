Андрей Лунин решил продлить договор с Реалом

25-летний страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин близок к подписанию нового контракта с королевской командой, сообщает realmadridconfidencial.com.

Руководство «сливочных» и украинец уже согласовали условия нового контракта, который будет рассчитан на три года.

Лунин понимает, что столкнется с серьезной конкуренцией с Тибо Куртуа после его возвращения в строй, но готов к этому, потому что почувствовал доверие от главного тренера Карло Анчелотти.

Напомним, в текущем сезоне за «Реал» Лунин провел 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей и в 7 матчах отстоял «на ноль».