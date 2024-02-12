Футбол
Динамо одолело латвийское РФШ в контрольном матче
Единственный гол в матче забил Николай Шапаренко
Динамо минимально переиграло РФШ из Латвии в матче на зимних сборах.
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Николай Шапаренко с пенальти.
Контрольный матч
12 февраля
Динамо Киев — РФШ 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — 69 Шапаренко (пен)
Накануне Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе&Динамо.
Динамо ожидает еще три контрольных матча на зимних сборах:
13.02 Динамо Киев — Динамо Тбилиси
16.02 Динамо Киев — Петрокуб
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17.02 Динамо Киев — Шериф
Напомним, 25 февраля для Динамо начнется вторая половина сезона в УПЛ, киевляне сыграют с Металлистом 1925 года.