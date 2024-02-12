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Футбол

Динамо одолело латвийское РФШ в контрольном матче

Единственный гол в матче забил Николай Шапаренко

Динамо минимально переиграло РФШ из Латвии в матче на зимних сборах.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Николай Шапаренко с пенальти.

Контрольный матч
12 февраля

Динамо Киев — РФШ 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — 69 Шапаренко (пен)

Накануне Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе&Динамо.

Динамо ожидает еще три контрольных матча на зимних сборах:

13.02 Динамо Киев — Динамо Тбилиси

16.02 Динамо Киев — Петрокуб

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17.02 Динамо Киев — Шериф

Напомним, 25 февраля для Динамо начнется вторая половина сезона в УПЛ, киевляне сыграют с Металлистом 1925 года.

champion.com.ua

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