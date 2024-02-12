Ямал установил рекорд Ла-Лиги

16-летний вингер отметился дублем в матче против Гранады

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Вингер Барселоны Ламин Ямал установил рекорд чемпионата Испании в матче 24 тура испанской Ла-Лиги против Гранады (3:3).

Об этом сообщает Opta.

Ямал отметился дублем и довел количество своих голов в Ла-Лиге до трех. Таким образом, 16-летний игрок установил рекорд Ла-Лиги по количеству забитых мячей до достижения 17 лет.

По два гола ранее забивали Ансу Фати и Икер Муниаин. Еще по 1 разу отмечались Фабрис Олинга и Франсиско Надаль.

Напомним, Барселона попытается летом подписать Онана.

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