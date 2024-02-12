Следить

Футбол

Ямал установил рекорд Ла-Лиги

16-летний вингер отметился дублем в матче против Гранады

Фото — Getty Images

Вингер Барселоны Ламин Ямал установил рекорд чемпионата Испании в матче 24 тура испанской Ла-Лиги против Гранады (3:3).

Об этом сообщает Opta.

Ямал отметился дублем и довел количество своих голов в Ла-Лиге до трех. Таким образом, 16-летний игрок установил рекорд Ла-Лиги по количеству забитых мячей до достижения 17 лет.

По два гола ранее забивали Ансу Фати и Икер Муниаин. Еще по 1 разу отмечались Фабрис Олинга и Франсиско Надаль.

Напомним, Барселона попытается летом подписать Онана.

champion.com.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Пятерым канадским хоккеистам грозит по 25 лет тюрьмы по делу об изнасиловании

Бокс

Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»

Баскетбол

БИПА сенсационно вырвала победу над Черкасскими Мавпами в Суперлиге FAVBET

Бокс

Теофимо ЛОПЕС: «Знаю, что нужно для победы, Я умру на ринге, если придется»

Баскетбол

На Матчі зірок у Індіанаполісі ми побачимо відразу декілька дизайнів паркетів. Розповідаємо, як це стало можливим

Футбол

Лион минимально переиграл Лилль: результаты 1/8 Кубка Франции

Теннис

Кордова. Мунар победил первого сеяного, Этчеверри в двух сетах выиграл свой стартовый матч

Бокс

Промоутер: «Бой Беринчик – Наваррете состоится»

Футбол

Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии

Бокс

Экс-чемпион мира дал совет Фьюри для подготовки к бою с Усиком

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол