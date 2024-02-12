Футбол
Сборная Бразилии уступила Аргентине и не смогла отобраться на Олимпиаду
Сборная Бразилии не смогла отобраться на Олимпиаду-2024
Сборная Бразилии U-23 уступила дома Аргентине в 3 туре группового этапа отбора на Олимпийские игры 2024 года.
Матч завершился минимальной победой аргентинцев со счетом 1:0.
В итоге Аргентина вышла на первое место в финальной группе и получила право выступить на ОИ-2024 в Париже. Бразильцы с тремя очками стали третьими в группе и упустили шансы отобраться на олимпийский турнир.
Раньше сборная Бразилии становилась победителем на двух прошлых Олимпиадах.
Отбор на Олимпиаду
12 февраля
Бразилия U23 – Аргентина U23 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 — 78 Гунду
Напомним, сборная Украины по футболу впервые в истории сыграет на Олимпиаде.