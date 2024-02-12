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Волочай, Спиваковский, Бебех, — Вацко рассказал, кто будет работать на УПЛ ТВ

Вацко назвал список журналистов, который подали клубы для УПЛ ТВ

Стали известны журналисты, которые будут работать на УПЛ ТВ – канале, где будут транслироваться матчи чемпионата Украины.

Об этом рассказал комментатор Виктор Вацко.

По его словам, это Виталий Волочай, Владислав Шалота, Роман Бебех, Михаил Спиваковский, Андрей Столярчук и Максим Гиленко.

«Насколько я понимаю, уже утвержден список людей, которые будут работать комментаторами и ведущими студийных программ. Возможно, кого-то добавят. Я слышал, что обсуждали фамилию того же Александра Михайлюка, например, но основной список, представленный клубами, именно такой», — сказал Вацко.

Недавно Кривбасс присоединился к телепулу на УПЛ ТВ. Теперь в телепуле 13 из 16 клубов чемпионата Украины. Не присоединились только Динамо, Днепр-1 и Заря, которые обещали сделать это со следующего сезона.

Напомним, УПЛ опубликовала расписание матчей 18 тура.

champion.com.ua

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