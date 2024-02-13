Футбол
Мудрик не играет, Галлахер спасает. Кристал Пэлас — Челси 1:3. Обзор матча и видео голов
Видеообзор волевой победы синих
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" одерживает победу над одним из своих любимых соперников. "Синие" проспали первый тайм и "Кристал Пэлас" был впереди благодаря голу Лермы. Однако после перерыва дубль Галлахера и мяч Эрнандеса позволил "Челси" взять три очка. Михаил Мудрик не поле так и не появился.
АПЛ, 24-й тур
"Кристал Пэлас" – "Челси" 1:3
Голы: Лерма 30 – Галлахер 47, Галлахер 90+1, Эрнандес 90+4