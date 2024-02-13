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Мудрик не играет, Галлахер спасает. Кристал Пэлас — Челси 1:3. Обзор матча и видео голов

Видеообзор волевой победы синих

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Челси" одерживает победу над одним из своих любимых соперников. "Синие" проспали первый тайм и "Кристал Пэлас" был впереди благодаря голу Лермы. Однако после перерыва дубль Галлахера и мяч Эрнандеса позволил "Челси" взять три очка. Михаил Мудрик не поле так и не появился.

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    • АПЛ, 24-й тур

    "Кристал Пэлас" – "Челси" 1:3

    Голы: Лерма 30 – Галлахер 47, Галлахер 90+1, Эрнандес 90+4

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