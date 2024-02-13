Наставник Наполи Мадзарри: Хвича не может постоянно обыгрывать 3-4 защитников

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Главный тренер "Наполи" Вальтер Мадзарри прокомментировал изменение роли грузинского вингера Хвичи Кварацхелии в неаполитанской команде в нынешнем сезоне.

"Он пытается искать пространство, но куда бы он ни переместился — его везде ждут три защитника. Иногда против него играют несколько грубо, и это заслуживает наказания. Когда он видит, что его окружают, он может сместиться в центр, но ему также нужна помощь товарищей по команде. Нельзя всегда ожидать, что Хвича будет обыгрывать по три-четыре человека", — приводит слова Мадзарри Football Italia.