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Футбол

Наставник Наполи Мадзарри: Хвича не может постоянно обыгрывать 3-4 защитников

Коуч неаполитанцев высказался о грузине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Наполи" Вальтер Мадзарри прокомментировал изменение роли грузинского вингера Хвичи Кварацхелии в неаполитанской команде в нынешнем сезоне.

    "Он пытается искать пространство, но куда бы он ни переместился — его везде ждут три защитника. Иногда против него играют несколько грубо, и это заслуживает наказания. Когда он видит, что его окружают, он может сместиться в центр, но ему также нужна помощь товарищей по команде. Нельзя всегда ожидать, что Хвича будет обыгрывать по три-четыре человека", — приводит слова Мадзарри Football Italia.

    В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 30 матчах "Наполи" во всех турнирах, в которых он отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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