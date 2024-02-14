Манчестер Сити установил сразу два рекорда в Лиге чемпионов

13 февраля «Манчестер Сити» сумел обыграть датский «Копенгаген» в рамках первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов – 3:1.

По данным Squawka, в этой встрече англичане установили два рекорда в ЛЧ – одержали девятую подряд победу, что является лучшим показателем в истории для английского клуба, а также стали первыми в истории турнира, кому удалось забить три и более мячей в 7 играх подряд.

Напомним, беспроигрышная серия «горожан» в ЛЧ насчитывает уже 20 матчей. Последнее поражение было у команды Пепа Гвардиолы в полуфинале сезона-2021/2022 против мадридского «Реала» (1:3).